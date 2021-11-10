شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الدفاع العراقي يصل السعودية بدعوة محمد بن سلمان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وصل وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد سعدون، إلى السعودية، على رأس وفد عسكري من كبار الضباط في وزارة الدفاع، بناء على دعوة رسمية من قبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.



وكان في استقبال سعدون والوفد المرافق له، نائب وزير الدفاع في الرياض، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون في المجال الدفاعي، بالإضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.