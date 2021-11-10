شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة في «COP26» : المملكة ملتزمة بخفض الانبعاثات الكربونية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • أمن الطاقة يجب أن يكون ركيزة لمعركة التصدي لتغير المناخ

• لا ينبغي نبذ مصدر معين للطاقة .. ومواجهة تغير المناخ تحتاج استجابة عالمية

• المملكة ملتزمة بخفض الانبعاثات الكربونية

ألقى صاحب السمو الملكي الأمير الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة ، كلمة المملكة في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP26 .. وقال : من الضروري الاعتراف بتنوع الحلول المناخية، كمان أن أمن الطاقة يجب أن يكون ركيزة لمعركة التصدي لتغير المناخ.

وأضاف سموه : لا ينبغي نبذ مصدر معين للطاقة، كما أن مواجهة تغير المناخ تحتاج استجابة عالمية، لذلك ندعو لتوحيد الجهود من أجل مواجهة تغير المناخ.

وقال : المملكة أطلقت مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، وهي ملتزمة بخفض الانبعاثات الكربونية.