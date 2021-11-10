انت الان تتابع خبر بالفيديو والوثائق.. الكشف عن حقيقة معاقبة مفرزة امنية لتنفيذها أمرا قضائيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بعد ان تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لمنتسب في وزارة الداخلية يتحدث فيه عن معاقبة مفرزة امنية لتنفيذها امرا قضائيا بحق احد المتهمين والذي أكد ان "سبب معاقبة المفرزة هو تدخل نائب في مجلس النواب وتابع لجهة سياسية متنفذه، خرج النائب السابق صباح طلوبي ينفي تدخله في القضية.