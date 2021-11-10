مروان خوري يصل الى العراق لأول مرة.. فيديو

يستعد النجم اللبناني الشامل مروان خوري للقاء جمهوره العراقي بحفلين غنائيين لأول مرة.

الحفل الاول سيكون في 11 نوفمبر بنادي اليرموك في قاعة الامراء في بغداد، والثاني سوف يحييه في اربيل يوم 13 نوفمبر بقاعة غالاكسي شارع 120.

وتعود الحفلات الى العراق بكثافة بعد فترة طويلة من الانقطاع بسبب الأحداث السياسية والأمنية وهي اليوم اصبحت وجهة سياحية تجذب الآف المشاهدين واهم نجوم العالم العربي.