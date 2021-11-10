الاتحاد الاوربي يغرم 'غوغل' 2.4 مليار يورو

بغداد - ياسين صفوان - اعلن القضاء الأوروبي، اليوم الأربعاء، عن تثبيت غرامة مقدارها 2.4 مليار يورو فرضتها بروكسل على "غوغل" لمخالفتها قواعد المنافسة في خدمات مقارنة الأسعار.

وقالت محكمة الاتحاد الأوروبي، التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها، انها رفضت استئنافا قدمته شركة الإنترنت الأمركية العملاقة"، موضحة انها "وجدت ان الشركة أساءت استخدام موقعها المهيمن من خلال تفضيلها خدمة "غوغل شوبينغ" الخاصة بها في نتائج البحث".



واضافت انه "ما زال بإمكان "غوغل" الطعن في هذا القرار أمام المحكمة العليا، محكمة العدل الأوروبية".

