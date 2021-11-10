مواطنون يناشدون امانة بغداد بشأن موافقات اجازات البناء

بغداد - ياسين صفوان - ناشد لفيف من المواطنين، اليوم الاربعاء، امانة بغداد بالاسراع في انجاز موافقات اجازات البناء.



وعبّر مواطنون عن أمتعاضهم الشديد من تأخر إنجاز الموافقات الرسمية لإجازات البناء، مؤكدين إن جميع إجراءاتهم أصولية وأن هناك تلكؤاً واضحا من قبل الامانة بإنجاز هذه الموافقات".

وبشأن تأخر انجاز موافقات البناء وتداعياتها على أصحاب الدور والمشاريع، ناشد أحد المواطنين أمانة بغداد مطالبا أياها بالاسراع في انجاز الموافقات الاصولية للحصول على اجازة البناء قبل البدء بعملية التشييد.

وأكد في حديث للسومرية نيوز، إنه "ومنذ عامين يراجع امانة بغداد للحصول على الموافقات الأصولية للبناء لكن معاملته لم تنجز إلى الآن، معبرا عن أمتعاضه الشديد من التأخر الذي وصفه بغير المبرر".

إلى ذلك، أكد مواطنون إن تأخر إنجاز موافقات البناء أثر بالسلب عليهم، مطالبين أمانة بغداد بالالتفاتة لهم وعدم تأخير الموافقات الأصولية.