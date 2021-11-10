روسيا تتخطى عتبة الـ250 ألف وفاة جراء كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا إلى عتبة الـ38 ألفا، مع رصد زيادة غير مسبوقة لليوم الثاني على التوالي بأكثر من 1.2 ألف وفاة في حصيلة ضحايا الوباء.



وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأربعاء عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 38058 إصابة جديدى بالعدوى، مقابل 39160 إصابة في اليوم السابق.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (3927 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (2942 حالة) ومقاطعة موسكو (2649) ومقاطعة سامارا (1785 حالة).

وشهدت حصيلة ضحايا كورونا في روسيا ثاني قفزة غير مسبوقة على التوالي بتسجيل 1239 حالة وفاة جديدة جراء العدوى خلال اليوم الأخير، مقابل 1211 وفاة أمس.

وتماثل 34565 مريضا في البلاد منذ أمس للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.

وسجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة ثمانية ملايين و911713 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 250454 حالة وفاة وسبعة ملايين و654161 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 214.3 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بفيروس كورونا ، 495 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

ووفقا للبيانات الرسمية، تلقى أكثر من 60 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس التاجي، واستكمل أكثر من 57.2 مليون منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الجماعية في البلاد بـ48%.