دولة الإمارات ترسل 16 طنا من الإمدادات الطبية عاجلة إلى سيراليون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أرسلت دولة الإمارات طائرة تحمل على متنها 16 طناً من الإمدادات الطبية العاجلة إلى جمهورية سيراليون.



وتستهدف هذه المساعدات الطبية التخفيف من حدة تداعيات الكارثة الإنسانية التي تعرضت لها العاصمة فريتاون، والناجمة عن انفجار في محطة وقود، أسفر عن سقوط عشرات القتلى والإصابات بحروق شديدة، أغلبهم من النساء والأطفال.

وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع حكومة وشعب سيراليون الصديق في هذه الظروف الاستثنائية، مؤكدة حرصها على المساهمة في تعزيز قدرة المستشفيات في فريتاون على توفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ومساعدة الأطقم الطبية على القيام بدورها في مثل هذه الظروف الاستثنائية.

وتسعى دولة الإمارات دائما إلى مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة في مثل هذه الظروف والتي تتطلب التضامن والتعاون على كافة المستويات، حيث يعكس هذا الدعم الجهود المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات في توفير الاحتياجات الأساسية للتخفيف عن كاهل المتضررين بسبب الآثار السلبية التي تخلفها الكوارث.

وتجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات قدمت 143 مليون درهم، لدعم الجهود والمشاريع التنموية والإنسانية والخيرية في أكثر من 9 قطاعات أساسية في سيراليون، يأتي في مقدمتها قطاع الصحة، حيث تم إنشاء مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني في بورت لوكو، وهو يضم 100 سرير لعلاج المصابين بجائحة كوفيد-19 في سيراليون، ومجهز بجميع المعدات الطبية والأدوية، إضافة إلى إرسال نحو 7 أطنان من المستلزمات الطبية العاجلة لمواجهة الجائحة.

كما قامت دولة الإمارات بتعزيز شبكة الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية في العاصمة فريتاون، فضلاً عن تنفيذ مشاريع لدعم العملية التعليمية في عدد من مدن سيراليون.