شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. عبدالله بن زايد يبحث مع الصفدي تطوير العلاقات بين الإمارات والأردن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الأربعاء، مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، سبل تطوير العلاقات بين البلدين.



ووفق بيان للخارجية الأردنية فإن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي استقبل اليوم الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان".

وأوضحت أن اللقاء يتناول "سبل تطوير العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين، واستعراض المستجدات الإقليمية".