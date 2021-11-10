قرقاش يؤكد أن الإمارات مستمرة في تعزيز العلاقات ووصل ما قُطع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، إن بلاده مستمرة في بناء الجسور وتعزيز العلاقات ووصل ما قُطع.



وأوضح قرقاش، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن "الإمارات مستمرة في بناء جسور التعاون، وستحرص في ذلك كله على البُعد العربي وتجنيب المنطقة المزيد من الاحتقان والصراعات المستمرة".

تغريدة الدكتور أنور محمد قرقاش، جاءت بالتزامن مع زيارة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي إلى سوريا والتي تعد الأولى لمسؤول إماراتي بهذا المستوى منذ أكثر من 10 أعوام.

والتقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بالرئيس السوري بشار الأسد، وشدد خلال اللقاء على دعم الإمارات لكل الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة السورية وترسيخ دعائم الاستقرار بسوريا وتلبية تطلعات الشعب السوري الشقيق في التنمية والتطور والرخاء.

من جانبه، حمل الرئيس السوري الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تحياته للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات المزيد من التطور و الازدهار و الرخاء.

وأكد الأسد، أهمية العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، مشيدا بالمواقف الموضوعية التي تتخذها دولة الإمارات.

كما استعرض الجانبان خلال اللقاء تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسوريا، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.