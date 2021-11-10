مجزرة 1988 في إيران.. نقل محاكمة نوري إلى ألبانيا لأسبوعين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 نوفمبر 2021 01:11 مساءً - منذ 7 دقائق

من المقرر أن تنتقل اليوم الأربعاء محاكمة حميد نوري، أحد مرتكبي مجزرة السجناء في إيران عام 1988، إلى مدينة دوروس في ألبانيا، للاستماع لشهود من “منظمة مجاهدي خلق” الإيرانية، على مدى أسبوعين.

وستستمع المحكمة السويدية التي تحاكم نوري إلى شهادة 7 من أعضاء “منظمة مجاهدي خلق” المتواجدين في معسكر “أشرف 3” في بلدة مانزا الألبانية بصفتهم شهوداً رئيسيين على المجزرة.

وقضى هؤلاء الشهود سنوات عديدة في مختلف السجون الإيرانية، لا سيما سجن “جوهردشت”، وشهدوا على جرائم حميد نوري خلال مجزرة 1988.

حميد نوري

وفي هذه المجزرة تم إعدام 30 ألف سجين سياسي، معظمهم أعضاء في “منظمة مجاهدي خلق”، بفتوى من المرشد حينها روح الله الخميني.

وأوضحت المحكمة التي تحاكم نوري حالياً، أن أسباب نقل المحكمة من السويد إلى ألبانيا ترجع إلى الأهمية الخاصة لشهادة هؤلاء الأشخاص الـ7 في المحاكمة.