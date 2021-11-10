زيارة مرتقبة للأمير تشارلز وزوجته إلى مصر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 نوفمبر 2021 01:11 مساءً - منذ 42 دقيقة

سيقوم ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز وزوجته كاميلا باركر دوقة كورنوال، بزيارة إلى مصر في الـ18 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وفق ما أعلنت السفارة البريطانية في مصر.

وقال السفير البريطاني لدى القاهرة، غاريث بايلي، إن “زيارة صاحبي السمو الملكي المقبلة إلى مصر تعد الزيارة الأولى منذ 2006 أي قبل 15 عاما، مضيفا أن “الرئيس عبد الفتاح السيسي وزوجته سيرحبا بهما لمناقشة التعاون البريطاني-المصري في مجال تغير المناخ والتسامح الديني والروابط الثنائية”.

وستبدأ جولة ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز وزوجته، كاميلا باركر، بزيارة المملكة الأردنية الهاشمية في الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وذلك في العام الذي يصادف الذكرى المئوية للأردن ومرور 100 عام من العلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة والأردن.

وبعدها يزور الأمير تشارلز وزوجته كاميلا باركر مصر من 18 إلى 19 نوفمبر/ تشنرين الثاني، وستسلط الضوء على علاقة مصر الوثيقة مع المملكة المتحدة ، كما ستوفر فرصة لإثبات التزام مصر المتزايد بحماية البيئة”.

تأتي هذه الزيارة مباشرة بعد استضافة المملكة المتحدة قمة تغير المناخ الـ26، وترشيح مصر لتولي رئاسة الدورة الـ27 من القمة في عام 2022، وسوف ينتهز الأمير تشارلز الفرصة خلال الزيارة لمناقشة أفضل طريقة للعمل معًا لمكافحة تغير المناخ”. وستسلط الزيارة الضوء أيضا على الحفاظ على التراث الثقافي والتسامح الديني في المجتمع المصري.