وزارة العدل الجورجية ترفض نقل ساكاشفيلي إلى جلسة المحكمة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 نوفمبر 2021 01:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

قال محامي الدفاع عن رئيس جورجيا الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي، إن وزارة العدل الجورجية رفضت نقل ساكاشفيلي إلى جلسة المحكمة المقررة غدا.

وذكر المحامي، أن مصلحة السجون التابعة للوزارة، لن تنقل ساكاشفيلي إلى مقر المحكمة، حيث يجب أن يتم يوم الأربعاء النظر في قضية التفريق العنيف لتظاهرة المعارضة في 7 نوفمبر 2007، والتي يعتبر ساكاشفيلي أحد المهتمين فيها.

وأضاف المحامي: “في الساعة 13:00 (12:00 بتوقيت موسكو) ستجري المحاكمة. لن تنقل مصلحة السجون ميخائيل ساكاشفيلي إلى قاعة المحكمة”.

تولى ساكاشفيلي رئاسة البلاد منذ العام 2004 حتى العام 2013، وأودع السجن مطلع أكتوبر فور عودته من الخارج.

وبدأ إضرابه عن الطعام احتجاجا على سجنه بعدما أدانه القضاء بتهمة “إساءة استخدام السلطة”، وهي تهمة يؤكد أن دوافعها سياسية.