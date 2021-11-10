عداد وفيات وإصابات كورونا العالمي يواصل الارتفاع

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 نوفمبر 2021 01:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

يواصل فيروس كورونا انتشاره في معظم أنحاء ومناطق العالم، حيث ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا إلى 251 مليونا و563 ألفا و534 مصابا، حتى صباح الأربعاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و79 ألفا و927 حالة، فيما تعافى 227 مليونا و780 ألفا و30 حالة.

ألمانيا تسجل أعلى حصيلة للإصابات اليومية بكورونا

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، الأربعاء، تسجيل 39676 إصابة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية للإصابات في ألمانيا منذ ظهور الفيروس بها.

وكانت الحصيلة القياسية السابقة قد أعلنت الجمعة الماضي وبلغت 37120 حالة. وقبل أسبوع كان عدد الإصابات هو 20398.

ووفقا للمعهد، وصل معدل انتشار الفيروس بين كل 100 ألف نسمة في ألمانيا في غضون 7 أيام، إلى مستوى قياسي أيضا عند 232.1 وبهذا يظل المعدل يسجل مستوى قياسيا لليوم الثالث، بعدما كان وصل الإثنين إلى 201.1 والثلاثاء إلى 213.7. وكان المعدل يبلغ 146.6 قبل أسبوع، و66.1 قبل شهر.

وفيما يتعلق بالوفيات، سجلت ألمانيا 236 حالة وفاة في غضون 24 ساعة، مقابل 194 في اليوم قبل أسبوع.

ووفقا لبيانات المعهد، سجلت ألمانيا 4 ملايين و844054 إصابة مؤكدة بكورونا منذ بداية الجائحة.

54 إصابة جديدة في الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأربعاء، تسجيل 54 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، مقارنة مع 62 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 39 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، وذلك مقارنة مع 43 في اليوم السابق.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 39 مقارنة مع 74 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 97939 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

المكسيك تسجل 299 وفاة جديدة

أفادت بيانات وزارة الصحة بالمكسيك بتسجيل 299 وفاة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب الجائحة في البلاد إلى 290110.

ويقول مسؤولون إن من المرجح أن تكون وفيات كوفيد-19 الفعلية أكبر بكثير من الأرقام الصادرة عن الوزارة.