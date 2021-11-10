العراق.. اعتقال المستشار العسكري لـ”داعش” في نينوى

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 نوفمبر 2021 01:11 مساءً - منذ ساعتين

اعتقلت قوات الأمن العراقية، الأربعاء، المستشار العسكري بتنظيم داعش الإرهابي لما يسمى “ولاية نينوى”.

ووفق بيان لجهاز “الأمن الوطني” فإنه “بجهد استخباري مستند إلى معلومات دقيقة، تمت الإطاحة بالمستشار العسكري لما يسمى ولاية نينوى عقب دخوله البلاد قادماً من إحدى دول الجوار (لم يسمها)”.

وأوضح أنه “تم تدوين أقواله حيث اعترف بقيادته للإرهابيين عبر وضع الخطط لمواجهة القوات العسكرية إبان عمليات التحرير”.

وأشار إلى أنه “تدرج بعدة مناصب إدارية ومالية في عصابات داعش أهمها أمير لأحد قواطع ما يسمى بولاية الجزيرة علاوة على المسؤول المالي لذات الولاية”.

ولفت البيان إلى أنه “تمت إحالته إلى الجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه”