أمريكا تهدد بحجب المساعدات عن السودان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 نوفمبر 2021 01:11 مساءً - منذ ساعتين

توعدت الخارجية الأمريكية بحجب المساعدات وإلغاء إعفاء الديون عن السودان بحال رفض قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان استئناف المسار الانتقالي ونقل الحكم للمدنيين، فيما قال سفراء بريطانيا وأميركا والنرويج في الخرطوم إنهم اجتمعوا، أمس الثلاثاء، مع البرهان، وأكدوا له رغبة دولهم القوية في رؤية الانتقال الديمقراطي في السودان يعود إلى مساره الصحيح.

يأتي ذلك فيما يستمر المعارضون لقرارات قائد الجيش السوداني في التحشيد لتحركاتهم الاحتجاجية المقبلة، ولا سيما مظاهراتِ يوم السبت المقبل.

وبدأت قوى معارضة إغلاق الشوارع بالمتاريس ضمن خطتها لتصعيد المواجهة مع العسكر، كما أعلنت “اللجنة التسييرية للعاملين بالهيئة القضائية” في السودان الإضراب عن العمل والعصيان المدني اليوم الأربعاء، رفضا لانقلاب الجيش على الحكومة الانتقالية.

وأفادت اللجنة في بيان بأنها “ستنفذ اليوم الأربعاء إضرابا وعصيانا عن العمل، والخميس وقفة احتجاجية”.

يشار أن البرهان أصدر قرارا بتشكيل لجنة لتسلم أموال لجنة “إزالة التمكين”، فيما أبلغت دول غربية البرهان بضرورة القيام بـ5 خطوات لاستئناف المسار الانتقالي.

وكان البرهان جمد عمل لجنة إزالة التمكين ضمن أولى قراراته عقب إطاحة الجيش بالحكومة المدنية وسيطرته على العملية السياسية في السودان الشهر الماضي، وقال إن “الحوار والتشاور مع القوى السياسية المختلفة أمر مهم للوصول إلى اتفاق حول هياكل السلطة الانتقالية لضمان إنجاح الفترة الانتقالية”.

من جانبه أكد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في اجتماعه، أمس الثلاثاء، رفض أي حوار مع المكون العسكري إلا بعد عودة الأوضاع الدستورية إلى ما قبل يوم 25 من الشهر الماضي، مجددا مطالبته بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإنهاءِ الإقامة الجبرية المفروضة على رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك.

يشار أن دائرة العصيان المدني تتوسع حيث أصدر مجلس عمداء جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا الحكومية، أمس الثلاثاء، قرارا بتعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى وتأجيل الامتحانات، وكانت جامعة النيلين الحكومية أعلنت أمس الثلاثاء تعليق الدراسة لأجل غير مسمى.