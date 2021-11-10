الحكيم ووفد الوطني الكردستاني على طاولة واحدة لمناقشة هذه الملفات

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للحكيم ورد لـ الخليج 365، إن "الحكيم وجواني تبادلا وجهات النظر حول تطورات المشهد السياسي العراقي والإقليمي فضلا عن مناقشة سيناريوهات المرحلة القادمة عطفا على نتائج الإنتخابات الأخيرة".وأكد الحكيم بحسب البيان، "أهمية التهدئة والإلتئام في جميع الساحات وأن المرحلة القادمة تستوجب وحدة الموقف و مشاركة القوى الأساسية في صناعة القرار السياسي لتفادي حالة الإنسداد".

وتابع، "دعونا أيضا إلى تجنب التصعيد وتخفيف الشد الإعلامي وصولا إلى أجواء سياسية هادئة قادرة على إنتاج الحلول".

