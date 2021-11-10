اخبار العالم

الحلبوسي يبحث مع وفد من الاتحاد الديمقراطي الكردستاني نتائج الانتخابات

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الحلبوسي يبحث مع وفد من الاتحاد الديمقراطي الكردستاني نتائج الانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، اليوم الاربعاء، مع وفد الاتحاد الديمقراطي الكردستاني، تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد.

وقال المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان، ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، استقبل وفد الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة خالد شواني، وبحث اللقاء تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد، ونتائج الانتخابات النيابية، والتفاهمات والحوارات السياسية للمرحلة المقبلة".

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا