انت الان تتابع خبر الحلبوسي يبحث مع وفد من الاتحاد الديمقراطي الكردستاني نتائج الانتخابات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، اليوم الاربعاء، مع وفد الاتحاد الديمقراطي الكردستاني، تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد.
وقال المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان، ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، استقبل وفد الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة خالد شواني، وبحث اللقاء تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد، ونتائج الانتخابات النيابية، والتفاهمات والحوارات السياسية للمرحلة المقبلة".