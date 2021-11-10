انت الان تتابع خبر الحلبوسي يبحث مع وفد من الاتحاد الديمقراطي الكردستاني نتائج الانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، اليوم الاربعاء، مع وفد الاتحاد الديمقراطي الكردستاني، تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد.