لماذا رفض شنيشل ضم لاعبي الأولمبي وما توقعاته للقاء سوريا؟

أبدى راضي شنيشل مدرب القوة الجوية، الناشط في الدوري العراقي الممتاز، تحفظه على طريقة استدعاء لاعبي المنتخب الأولمبي، لصفوف المنتخب الوطني، تحضيراً لخوض المباراتين المقبلتين أمام سوريا وكوريا الجنوبية، ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

وقال شنيشل في تصريحات تابعتها الخليج 365، "أرى أن ضم لاعبين من المنتخب الأولمبي، ليس بالأمر الصحيح حالياً، لأن لديهم بطولة آسيا تحت سن 23 عاماً، وعليهم التحضير والتدرج السليم، قبل منحهم فرصة اللعب للمنتخب الوطني، كما أن توقيت الاستدعاء لم يكن مناسباً، فكيف بظهور القائمة الأولية للمنتخب في ليلة المباراة المصيرية للفريق الأولمبي أمام البحرين، لهذا أجد عجلة كبيرة في استقطاب لاعبي المنتخب الأولمبي، وكان يجب التريث وعدم الاستعجال".

بخصوص المباراة المقبلة لمنتخب العراق أمام سوريا، ضمن الجولة الـ5 من التصفيات المونديالية، أوضح مدرب المنتخب العراقي السابق أن المواجهة ليست سهلة، لكون المستويات متقاربة بين المنتخبين، إضافة إلى أنها تمثل الفرصة الأخيرة لمنتخب بلده، لأنه يرى في حالة التعادل أو الخسارة، أن حلم المونديال قد تلاشى، على حدِّ تعبيره.

ودعا جمهور فريقه الجديد القوة الجوية، لمساندة ودعم اللاعبين، في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن المدرب السابق أحمد خلف تحمّل ضغوطا كبيرة من جماهير النادي، وعليه فهو يطالبهم بالصبر حتى تحقيق الانتصارات والإنجازات.