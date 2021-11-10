لهذا السبب.. اليابان تعدم أكثر من 140 ألف دجاجة!

وذكرت الوزارة في بيان، أنه يجري التخلص من نحو 143 ألف دجاجة في المزرعة الواقعة بمدينة يوكوتي بمقاطعة أكيتا، حيث تم إنها حظر الدخول لمناطق تصل إلى 10 كيلومترات من الموقع.

واضافت، “في ظل الوضع الراهن في اليابان لا نعتقد أن هناك أي احتمال لانتقال إنفلونزا الطيور إلى البشر من خلال تناول لحوم أو بيض الدجاج”.



وفي الشتاء الماضي شهدت اليابان أسوأ موسم من إنفلونزا الشتاء في المزارع حيث أعدمت أكثر من 3 ملايين دجاجة وتضررت ربع مقاطعات البلاد.