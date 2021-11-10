انت الان تتابع خبر لهذا السبب.. اليابان تعدم أكثر من 140 ألف دجاجة! والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الزراعة اليابانية ،اليوم الأربعاء ، أنها اكتشفت أول ظهور لإنفلونزا الطيور هذا الموسم بعد رصد حالة “إنفلونزا طيور شديدة العدوى” في مزرعة شمال شرقي البلاد.
وذكرت الوزارة في بيان، أنه يجري التخلص من نحو 143 ألف دجاجة في المزرعة الواقعة بمدينة يوكوتي بمقاطعة أكيتا، حيث تم إنها حظر الدخول لمناطق تصل إلى 10 كيلومترات من الموقع.
واضافت، “في ظل الوضع الراهن في اليابان لا نعتقد أن هناك أي احتمال لانتقال إنفلونزا الطيور إلى البشر من خلال تناول لحوم أو بيض الدجاج”.
وفي الشتاء الماضي شهدت اليابان أسوأ موسم من إنفلونزا الشتاء في المزارع حيث أعدمت أكثر من 3 ملايين دجاجة وتضررت ربع مقاطعات البلاد.
واضافت، “في ظل الوضع الراهن في اليابان لا نعتقد أن هناك أي احتمال لانتقال إنفلونزا الطيور إلى البشر من خلال تناول لحوم أو بيض الدجاج”.
وفي الشتاء الماضي شهدت اليابان أسوأ موسم من إنفلونزا الشتاء في المزارع حيث أعدمت أكثر من 3 ملايين دجاجة وتضررت ربع مقاطعات البلاد.