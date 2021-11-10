شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع قياسي بحصيلة وفيات فيروس كورونا في روسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 نوفمبر 2021

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سجلت روسيا، الأربعاء، زيادة قياسية في الوفيات اليومية الناجمة عن فيروس كورونا بلغت 1239 وفاة.



جاء ذلك بعد أيام فقط من إنهاء السلطات إغلاق أماكن العمل الذي استمر أسبوعا بهدف الحد من انتشار الفيروس.

كما أعلن فريق العمل الحكومي المعني بمواجهة الجائحة عن 38058 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، بينها 3927 في موسكو، في الأربع والعشرين ساعة الماضية.