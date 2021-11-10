اعتقال قيادي من داعش في العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 نوفمبر 2021

أعلن جهاز الأمن الوطني بالعراق، اليوم الأربعاء، القبض على قيادي في تنظيم داعش، كان يعمل مستشاراً عسكرياً لولاية نينوى.



وذكر الأمن الوطني، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية الإطاحة بالمستشار العسكري لما يسمى بولاية نينوى عقب دخوله البلاد قادماً من إحدى دول الجوار.

وأوضح أنه اعترف بقيادته للإرهابيين عبر وضع الخطط لمواجهة القوات العسكرية إبان عمليات التحرير، وأنه تدرج في مناصب إدارية ومالية في عصابات داعش.