شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: لا صحة لاتهامات واشنطن حول تقاعسنا في قمة المناخ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان لها إن روسيا تدعو الولايات المتحدة إلى الامتناع عن توجيه اتهامات لها بتقاعسها عن المشاركة في جهود مكافحة تغير المناخ، مؤكدة أن تلك الاتهامات لا أساس لها من الصحة.

وذكرت زاخاروفا إن السياسيين الأمريكيين -بمن فيهم الرئيس السابق باراك أوباما- انتقدوا روسيا لعدم تحركها خلال مؤتمر كوب 26 في جلاسكو، مضيفة "هذه الاتهامات التي لا أساس لها تثير الدهشة على أقل تقدير.. وندعو الولايات المتحدة -ثاني أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم- إلى الامتناع عن توجيه الاتهامات -التي لا أساس لها- لأي شخص والعمل بشكل مشترك من خلال المنصات الدولية من أجل معالجة النتائج السلبية لتغير المناخ بكفاءة".

وأشارت إلى أن روسيا في طليعة جهود إزالة الكربون العالمية، وتعمل بسرعة على تطوير قطاع توليد الطاقة منخفض الكربون، موضحة أنه سيتم اتخاذ مزيد من الإجراءات في هذا الصدد في إطار تنفيذ برنامج الدولة للمحافظة على الطاقة ورفع كفاءة الاقتصاد في استخدام الطاقة لتقليل الأثر البيئي حتى عام 2035.