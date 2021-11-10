شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب..ضبط شبكة إجرامية بحوزتها 30 ألف قرص من المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت السلطات الأمنية المغربية، أمس، شبكة إجرامية تنشط في الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، بحوزتها ما يقارب 30 ألف قرص من المخدرات.

وأوضح بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني أن عمليات البحث الأمني أسفرت عن توقيف ثمانية أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في تهريب وترويج المؤثرات العقلية، إضافة إلى حجز أسلحة بيضاء، ومبلغ مالي.

وأضاف البيان أن التحقيق لازال جاريًا مع الموقوفين لرصد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهم داخليًا وخارجيًا.