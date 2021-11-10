انت الان تتابع خبر إعادة إرسالية (4) شاحنات إلى إيران في منفذ مندلي الحدودي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، إعادة إرسالية (4) شاحنات إلى إيران في منفذ مندلي الحدودي.