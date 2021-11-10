انت الان تتابع خبر إعادة إرسالية (4) شاحنات إلى إيران في منفذ مندلي الحدودي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، إعادة إرسالية (4) شاحنات إلى إيران في منفذ مندلي الحدودي.
وذكرت الهيأة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارز منفذ مندلي الحدودي تمكنت من إعادة إصدار أربعة شاحنات إلى الجانب الإيراني محملة بمادة (الحديد الصناعي) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد وذلك بسبب فشلها في فحص التقييس والسيطرة النوعية ".
واذافت انه "تم تشكيل لجنة خاصة وإعادة الإرساليات بالتعاون والتنسيق بين الجهات العاملة في المنفذ".
واذافت انه "تم تشكيل لجنة خاصة وإعادة الإرساليات بالتعاون والتنسيق بين الجهات العاملة في المنفذ".