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إعادة إرسالية (4) شاحنات إلى إيران في منفذ مندلي الحدودي

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، إعادة إرسالية (4) شاحنات إلى إيران في منفذ مندلي الحدودي.
وذكرت الهيأة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارز منفذ مندلي الحدودي تمكنت من إعادة إصدار أربعة شاحنات إلى الجانب الإيراني محملة بمادة (الحديد الصناعي) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد وذلك بسبب فشلها في فحص التقييس والسيطرة النوعية ".

واذافت انه "تم تشكيل لجنة خاصة وإعادة الإرساليات بالتعاون والتنسيق بين الجهات العاملة في المنفذ".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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