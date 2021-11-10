خلية الاعلام الأمني تعثر على ثلاثة أوكار للإرهابيين جنوبي نينوى

خلية الإعلام الأمني اعلنت العثور على ثلاثة أوكار للإرهابيين جنوبي نينوى كانت تحتوي بداخلها عدد للتفخيخ وصواعق تفجير ومواد أخرى.

وفي شمالي العاصمة تمكنت قوة مشتركة من قتل إرهابي وتفكيك حزام ناسف كان يرتديه بعد متابعته ورصد تحركاته في منطقة الطارمية، في وقت نفذت قوة من الحشد الشعبي عملية دهم وتفتيش لقرى وأرياف الطارمية بحثاً عن خلايا داعش الاجرامي.



وبالتزامن مع استمرار العمليات الامنية ضد فلول الارهاب اعلنت قيادة البيشمركة بالشروع بخطط التدريبات العسكرية للواءي التنسيق المشترك مع وزارة الدفاع في الحكومة الاتحادية ضمن مراحل زمنية متسلسلة، تلك الخطة تأتي ضمن اطار التنسيق الأمني المشترك للمباشرة بمسك القواطع والفراغات الشاغرة في المناطق المتنازع عليها الممتدة من أطراف ديالى الى حدود نينوى.

ويرى مختصون امنيون التركيز على المعلومة الاستخبارية بالتزامن مع تعاون الاهالي من اهم خطوات المرحلة الحالية كون الارهابيين يعتمدون هجوم الذئاب المنفردة في تنفيذ اعتداءتهم خاصة في المناطق الرابطة بين محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك ونينوى،وشدد المختصون ايضا على ضرورة الاعتماد على الكاميرات الحرارية والطيران المسير وتنفيذ خطط استباقية لقلع جذور الارهابيين.

