انت الان تتابع خبر بالفيديو: الأغلبية المستحيلة في مواجهة التوافقية البديلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تجربة الأغلبية مع وجود معارضة نيابية لن تنجح ما لم يكن هناك توافق أيضاً من قبل الجميع على خوض هذه التجربة وعليه يرى مراقبون أن التوافقات ضرورية ولابد منها سواء ذهبت الكتل السياسية إلى تشكيل الحكومة بغض النظر عن شكلها ان كانت توافقية أو أغلبية أو تسوية.



وبعد أحداث أمنية وضعت العراق أمام حرج دولي، شكل الحكومة المقبلة وبقراءة سياسية لن يحتمل تعقيدات أكثر والجميع ما بعد المصادقة على نتائج الانتخابات سيرضخُ للأمرِ الواقع من دون نقاش.

