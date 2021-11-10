إسرائيل تزيل معلومات حساسة عن رئيس شاباك الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 نوفمبر 2021

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن السلطات أزالت كامل المعلومات الحساسة عن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي شاباك، رونين بار، من المواقع الحكومية والتي كان يمكن الوصول إليها بسهولة.



وأعلنت القناة الـ12 الإسرائيلية، حذف جميع المعلومات، بعد أن نشرت القناة نفسها في وقت سابق من الأسبوع الماضي، معلومات حساسة عنه، بما في ذلك مخطط منزله.

وأشارت القناة إلى أن تلك المعلومات كانت بمثابة "منجم ذهب" لمن يريد إيذاء رئيس الشاباك، بحسب ما نقل موقع صحيفة "القدس".