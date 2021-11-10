" النواب " يوصى الهيئات الاقتصادية باتخاذ اللازم لتقليل الخسائر وزيادة الربح

كان رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، مع إعلان حالة التقرير للحكومة نبه على لجان المجلس المختصة متابعة ما يتم بشأن ما جاء فيه من توصيات.

يشار إلى أن الهيئة هى وحدة ذات شخصية اعتبارية عامة تنشأ بغرض إدارة مرفق عام يقوم على مصلحة خدمة عامة ، أو لمباشرة نشاط اقتصادى، وتنقسم الهيئات إلى 5 أنواع ممثلة فى الهيئات العامة الخدمية، هيئات القطاع العام، الهيئات المستقلة، الهيئات الرقابية، الهيئات العامة الاقتصادية.

ويبلغ حجم الاستثمارات المستهدفة للهيئات الاقتصاديةا لعامة نحو 269.3 مليار جنيه خلال السنة المالية الجديدة، توجه لـ55 هيئة اقتصادية عامة.

يأتى حجم الاستثمارات الموجهة للهيئات الاقتصادية، بنسبة 21.5% من إجمالى الاستثمارات العامة المقدرة خلال السنة المالية الجديدة نحو 933 مليار جنيه.