شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يشترط رسم 10 آلاف جنيه كشرط للمحال العامة لتقديم "الشيشة" للجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر قانون المحال العامة الصادر برقم 194 لسنة 2019، أن هناك عدد من الاشتراطات والضوابط التى يجب أن تتوافر فى أى محال عامة حال رغبتها فى تقديم النارجيلة للجمهور، وأولها سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.

ونصت المادة رقم 22 من القانون أنه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

ووفقا للقانون لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.