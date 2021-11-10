شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحدد 5 أهداف لعملية تطوير التعليم فى مرحلة رياض الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناولت دراسة حديثة نشرها المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، مشروع مصر لتطوير التعليم في مرحلة رياض الأطفال، حيث أشارت إلى أن جهود التطوير فى مرحلة الطفولة المبكرة هدفت إلى منح كل طفل أفضل بداية ممكنة للتعلم في الصفوف (رياض الأطفال 1، و2، والصف الأول الابتدائي)، واشتملت أهدافه أيضًا على تدريب معلمي رياض الأطفال أثناء الخدمة، ووضع نظام جديد لضمان الجودة وتقديم مناهج رقمية لرياض الأطفال.

اشتمل تطوير التعليم في مرحلة الطفولة على مكون رئيسي هو توسيع نطاق توفير التعليم الجيد في مرحلة الطفولة المبكرة من خلال مكونين فرعيين:

المكون الفرعى الأول: زيادة إتاحة خدمات رياض الأطفال في إطار التوافق والاتساق مع رؤية مصر 2030، ويدعم هذا المشروع زيادة معدلات الالتحاق في مرحلة رياض من خلال تجديد وتجهيز الأماكن المتاحة وتزويدها بالمعدات اللازمة لتحويلها إلى فصول رياض أطفال حكومية.

المكون الفرعي الثاني: تحسين جودة خدمات التعليم برياض الأطفال، وذلك لضمان أن تترافق المكاسب المحققة في معدلات الالتحاق مع إدخال تحسينات ذات جودة، ويدعم هذا المكون على وجه التحديد ما يلي:

إنتاج وتوزيع مواد التدريس والتعلم والوسائل التعلمية المبتكرة باللغة العربية على أن تكون متسقة ومتوافقة مع المنهج الجديد.

إعداد وتعميم برنامج تدربي لمعلمي رياض الأطفال يتوافق مع المنهج الجديد ويكون مصممًا بناء على دراسة تشخصية لممارسات التدريس.

تطوير وتنفيذ نظام صارم لضمان الجودة يعمل على تحفيز تقدم رياض الأطفال ضمن سلسلة متواصلة من الجودة كما يشتمل على معايير جودة منقحة وحوافر لتشجيع التحسن المستمر.