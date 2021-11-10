شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أصول يحتفظ بها البنك المركزى بقانون الجهاز المصرفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصت المادة 15 من قانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، على أن يكون للبنك عدد من الاحتياطيات التي يحتفظ بها، وفيما يلى نستعرض هذه التفاصيل.

للبنك المركزى أن يحتفظ ضمن الاحتياطيات الأجنبية بأي من الأصول الآتية:

(أ) الذهب والمعادن النفيسة الأخرى.

(ب) الأرصدة بالعملات الأجنبية المحتفظ بها في حساباته، أو لصالحه لدى البنوك أو البنوك المركزية الأجنبية أو البنوك الأجنبية أو المؤسسات المالية الدولية.

(ج) سندات الدين المتداولة بعملات أجنبية الصادرة أو المضمونة من الحكومات أو البنوك المركزية الأجنبية أو المؤسسات المالية الدولية.

(د) المطالبات المستحقة على المؤسسات المالية الدولية.

(هـ) ما يحدده مجلس الإدارة من أصول مالية متداولة بالعملات الأجنبية.

وذلك كله طبقاً للشروط والقواعد التي يحددها مجلس الإدارة.

ينشأ بالبنك المركزي نظام لتسجيل بيانات العملاء لإعداد الدراسات اللازمة لتعزيز الشمول المالي وتطوير الخدمات المصرفية، وذلك طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة مع مراعاة المحافظة على سريتها.