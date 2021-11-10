"التحالف العربي" يستهدف منظومة صاروخية للحوثيين جنوب مأرب

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - أ ش أ

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن استهداف منظومة دفاع جوي تابعة للميليشيات الحوثية جنوب محافظة مأرب، وفقا لقناة (السعودية الإخبارية).

وأضاف التحالف أنه يتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

وكان التحالف قد أعلن، الإثنين الماضي، أن الدفاعات الجوية السعودية دمرت مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

يذكر أن الدفاعات الجوية السعودية كانت اعترضت ودمرت، السبت الماضي، طائرة مسيرة مفخخة أطلقت نحو ‫مطار أبها الدولي.