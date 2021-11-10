"جثة في العشة".. العثور على ربة منزل ممزقة بطعنات في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، على جثة ربة منزل مقتولة وملقاة جثتها داخل عشة أعلى سطح منزلها، بقرية كفر خضير التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة.

تلقى مركز شرطة شبراخيت، بلاغًا من "سامية ي." 33 عامًا، ربة منزل، مقيمة قرية كفر خضير، باكتشافها وجود جثة زوجة شقيقها "نجوى ع." 37 عامًا، ربة منزل، مقيمة بذات العنوان، داخل عشة أعلى سطح منزلها غارقة في دمائها، وبها عدة طعنات نافذة.

بالفحص تبين وجود جثة المجني عليها مسجاة على ظهرها بأرضية العشة، ترتدى ملابسها وحافية القدمين، وبها طعنات وجرح قطعي بالجبهة، وجروح متفرقة بالرأس.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق، وأمرت بتشريح الجثة.