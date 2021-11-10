وزير التعليم يرد على أنباء إضافة مادتي الكيمياء والفيزياء لرابعة ابتدائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

نفى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تم تداوله صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إضافة مادة الكيمياء المبسطة والفيزياء الحديثة لمنهج الصف الرابع الابتدائي،.

وقال شوقي، عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، إن هذا الكلام لا أساس لهذا من الصحة ولا معنى له، وكذلك كل شائعات تعطيل الدراسة لا أساس لها من الصحة من قريب أو بعيد.

وأضاف وزير التربية والتعليم: وتتوالى الحملات المنظمة والممنهجة على السوشيال ميديا، ولعلنا نفطن جميعا أن هناك من يحاول بشراسة إثارة البلبلة كل يوم، بل كل ساعة بمثل هذه الأخبار التافهة والمغالطات الفادحة والكذب والافتراء.