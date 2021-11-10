برلمان اليابان يعيد انتخاب فوميو كيشيدا رئيسا للوزراء

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو - (د ب أ):

أعيد انتخاب رئيس الحزب الليبرالى الديمقراطى اليابانى فوميو كيشيدا اليوم الاربعاء رئيسا للوزراء، وذلك فى جلسة برلمانية خاصة بعد أن حصل حزبه على أغلبية فى انتخابات مجلس النواب فى 31 تشرين أول/أكتوبر.

وقبل جلسة البرلمان التي تستمر ثلاثة أيام حتى يوم الجمعة، استقالت الحكومة حسبما يقتضي الدستور.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن كيشيدا، الذي شغل منصب رئيس الوزراء لما يزيد قليلا عن شهر بداية من 4 تشرين أول/أكتوبر، سوف يبدأ تشكيل حكومته الثانية بعد ظهر اليوم.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو في كلمة عن الشهر الماضي: "في فترة قصيرة من الزمن، دفعت الحكومة السياسات إلى الأمام بسرعة".

كما قال ماتسونو في مؤتمر صحفي إن حكومة كيشيدا شكلت عددا من اللجان لتحقيق رؤية رئيس الوزراء من أجل "رأسمالية جديدة" تركز على النمو الاقتصادي وإعادة توزيع الثروة، وأجرى كيشيدا محادثات هاتفية مع قادة العالم بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن لتحقيق حرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأضاف أن "الموقف الأساسي لحكومة كيشيدا هو الاستماع بعناية لأصوات الشعب وتنفيذ السياسات على وجه السرعة لمعالجة مخاوفهم بشأن فيروس كورونا، وتحقيق الآمال في التعافي الاقتصادي والشعور بالأزمة بشأن الوضع الدولي متزايد الخطورة".