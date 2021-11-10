الدينار الكويتي يرتفع اليوم الأربعاء... أسعار أهم العملات العربية مقابل الجنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفاع سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء في بداية التعاملات، في البنك الأهلي المصري، مقارنة بمستواه أمس، كما ارتفع سعر بيع الريال القطري، واستقرت أسعار عدد من العملات العربية الأخرى.

ويرصد الخليج 365 أسعار أهم العملات العربية مقابل الجنيه يوميا مقارنة بمستواها في اليوم السابق، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

وارتفع سعر شراء الدينار الكويتي قرشا واحدا إلى 49.39 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 52.18 جنيه.

وبقي سعر الريال القطري ثابتًا عند 4.01 جنيه للشراء، و 4.32 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي على مستواه عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وظل سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدينار البحريني عند 40.41 جنيه للشراء، و41.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدينار الأردني عند 21.75 جنيه للشراء، و22.23 جنيه للبيع.