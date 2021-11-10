فرنسا / الهيئة العليا للصحة تنصح بعدم إستخدام لقاح "موديرنا" لمن هم دون سن الـ30

اسماعيل عبد الحي - نصحت الهيئة العليا للصحة في فرنسا بعدم إستخدام لقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا لمن هم دون سن الثلاثين، وذلك بناء على دراسة فرنسية.

ووجدت الدراسة أن لقاح "موديرنا" يزيد بشكل طفيف من خطر الإصابة بإلتهاب القلب لدى الشباب.

وأكدت الدراسة الفرنسية أن لقاحات "موديرنا" تزيد من خطر الإصابة بهذه الأمراض التي تحدث في غضون سبعة أيام بعد التطعيم، وغالبا عند الرجال أقل من 30 عاما.

وركزت الدراسة، حسب صحيفة "لو موند" الفرنسية، على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 50 عاما، والذين تواجدوا في فرنسا بين 15 ماي و31 أوت، وقد تم تحديد 919 حالة إلتهاب عضلة القلب و917 حالة إلتهاب غشاء التامور.

وأوصت جمعية الصحة العالمية السكان الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما بإستخدام لقاح "فايزر"، سواء كان تطعيما أوليا أو معززا.

ولا يزال يوصى باللقاح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 30 عاما، والذين لا يمثلون نفس المخاطر.

ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات بين الأشخاص الذين تم إدخالهم إلى المستشفى بعد التطعيم لهذه الحالات.

المصدر: "لو موند"