الإفراج عن ناقلة النفط الفيتنامية التي احتجزتها إيران

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 10 - نوفمبر - 2021 9:05 صباحًا

أفادت وسائل إعلام، بمغادرة ناقلة النفط الفيتنامية التي احتجزتها إيران في وقت سابق، ميناء بندر عباس بعد تفريغ شحنتها النفطية.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول في ميناء بندر عباس أن ناقلة النفط الفيتنامية التي احتجزتها إيران في وقت سابق، غادرت إيران في وقت متأخر الثلاثاء “بعد تفريغ شحنتها النفطية”.

وحسب وكالة “أسوشيتد برس” فإن تحليل البيانات الورادة في موقع MarineTraffic.com يشير إلى أن السفينة SOTHYS تركت موقعا قبالة ميناء بندر عباس الإيراني ووصلت إلى المياه الدولية في خليج عمان في وقت مبكر من اليوم الأربعاء. وتبدو السفينة راسية هناك، دون أن تتوفر معلومات عن طاقمها.

من جانب آخر، ذكر موقع شركة “تانكر تراكرز” المتخصص في تتبع حركة السفن، أمس الثلاثاء، أن الحرس الثوري الإيراني أفرج عن ناقلة النفط.

وأشارت الشركة في تغريدة عبر “تويتر” ونقلت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، أن “مسار الناقلة الحالي هو بحر عمان، وتبحر باتجاه الجنوب في المحيط الهندي، على الرغم من أن وجهتها السابقة كانت تختلف عن مسارها الحالي”.

وأضافت “على الرغم من أن وجهتها المعلنة هي دبي، فإن مسارها الحالي هو خليج عمان”.

وفي 3 نوفمبر أكد الحرس الثوري الإيراني صحة الأنباء عن احتجازه ناقلة نفطية قال إن الجيش الأمريكي “حاول استخدامها لمصادرة شحنة ناقلة أخرى إيرانية في بحر عمان”، وهو ادعاء وصفته واشنطن بأنه “غير صحيح”.

وأكدت حكومة فيتنام في 4 نوفمبر أنها تخوض محادثات مع الجانب الإيراني بشأن واقعة احتجاز الحرس الثوري ناقلتها Southys في خليج عمان أواخر الشهر الماضي.