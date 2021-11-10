قتيلان و3 إصابات بإطلاق نار في الولايات المتحدة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

قتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون في حادث إطلاق نار في مدينة اسكتلندا بولاية ساوث داكوتا الأمريكية.

وقالت السلطات إن إطلاق النار وقع في وقت سابق من مساء الثلاثاء في منزل في المدينة، مؤكدة القبض على رجل واحد إثر عملية إطلاق النار.

وأوضحت إدارة السلامة العامة بجنوب داكوتا بالنيابة عن مكتب عمدة مقاطعة بون هوم، أن دوريات الشرطة في ولاية ساوث داكوتا وصلت إلى مكان الحادث، لمساعدة مكتب عمدة مقاطعة بون هوم في التحقيق.

ولا تزال حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة مطلقة العنان، حيث يسعى الرئيس جو بايدن إلى وقف نزيف القتل بين الأمريكيين.

تشير التقارير إلى أن القاسم المشترك بين أغلب الجرائم التي شهدتها وتشهدها الولايات المتحدة، هو الكراهية، خاصة ضد الأمريكيين المهاجرين من أصول آسيوية أو أفريقية.

وفي هذا الصدد تتحدث منظمة مكافحة جرائم الكراهية ضد الآسيويين عن إحصائيات مرعبة لعدد الحوادث بدافع عنصري أو عرقي.

وأحصت المنظمة خلال شهري يناير وفبراير المنصرمين، 503 حادث، بدافع عنصري تجاه الأمريكيين من أصول آسيوية.

يشار أنه في العام الماضي، أبلغت منظمة “أرشيف عنف السلاح” عن أكثر من 43 ألف حادثة قتل مرتبطة بحوادث العنف المسلح في أمريكا، مما جعل عام 2020 أكثر الأعوام دموية في حوادث إطلاق النار منذ 20 عاما على الأقل.