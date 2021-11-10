الصين تبدي استعدادها للعمل مع أمريكا لإدارة الخلافات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أعرب الرئيس الصيني، شي جين بينغ، عن استعداد بلاده للعمل مع الولايات المتحدة لإدارة الخلافات بشكل صحيح.

وأشار شي جين بينغ في رسالة تهنئة إلى اللجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية الصينية، قرأها تشين قانغ، السفير الصيني لدى واشنطن، إلى أن أنه “وفقا لمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، فإن الصين مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة لتعزيز التبادلات والتعاون في جميع المجالات، والتصدي المشترك للقضايا الإقليمية والدولية وكذلك التحديات العالمية”.

وأضاف: “وفي غضون ذلك، إدارة الخلافات بشكل صحيح لإعادة العلاقات الصينية الأمريكية إلى المسار الصحيح للتنمية السليمة والمطردة”.

وتعتبر العلاقات بين الصين والولايات المتحدة هي الأسوأ منذ عدة سنوات، ويبدو أنها تتجه نحو المزيد من التدهور.

وتعد الصين أقوى منافس تواجهه الولايات المتحدة منذ القرن التاسع عشر.

وحتى الآن لم يزر الصين سوى المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري منذ وصول بايدن إلى البيت الأبيض في شهر يناير الماضي.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التقى في مارس الماضي مع نظرائه الصينيين في ألاسكا حيث سادت الاجتماع خلافات وتوترات.