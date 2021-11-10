بغداد.. تفاصيل القبض على متهم قتل رجل ودفنه في حديقة منزله

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365: إن "مفارزها تمكنت من القبض على مجرم قام بقتل رجل ودفنه في حديقة منزله في منطقة المنصور وسرقة امواله المودعة في المصرف".

إلى ذلك، كشف مصدر أمني، الاربعاء، تفاصيل أكثر عن العملية التي أدت الى العثور على جثة المجنى عليه.



وقال المصدر لـ الخليج 365، إنه "تم التوجه الى محل الحادث برفقه مكتب مكافحه اجرام المنصور والقوه الماسكة للأرض حيث تبين وجود شخص مقتول يدعى (ا.م.) ومدفون داخل حديقة المنزل منذ اربعه اشهر".

واضاف، إن "المجنى عليه يدعى (مصطفى أحمد عبد الرزاق) غير متزوج ولديه شقيقة تعيش في الخارج مقيد بسلال حديدية وعلى بقايا جثته سلال حديدية وتوجد بقايا اشرطة لاصقة لون رصاصي".