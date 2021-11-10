وفاة وزير أردني سابق

وتقلد القصراوي عدة مناصب أهمها وزير الخارجية السابق والمستشار السياسي ومدير مكتب الملك عبدالله بن الحسين سابقا، وعضو مجلس الأعيان سابقا ومدير المعهد الدبلوماسي سابقا ووسفير الأردن في الأمم المتحدة المقر الأوروبي في جنيف وفي اليابان وألمانيا ودول أخرى سابقا.وقضى حياته في العمل الدبلوماسي ووزارة الخارجية منذ منتصف الستينيات من القرن الماضي.

وسيشيع جثمانه من مسجد مقبرة سحاب إلى مثواه الأخير في مقبرة العائلة في سحاب.

ونظرا للظروف الراهنة والمتعلقة بوباء فيروس كورونا سيتم قبول التعازي عن طريق الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي وذلك لعدم وجود بيت عزاء.

