إشادة بزيارة عبد الله بن زايد لسوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

إشادة دبلوماسية عربية بزيارة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي إلى سوريا وتثمين لدور بلاده.



وأمس الثلاثاء، أجرى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، زيارة إلى دمشق هي الأولى لمسؤول إماراتي بهذا المستوى منذ أكثر من 10 أعوام.

وتبذل دولة الإمارات جهوداً كثيفة لحل الأزمة السياسية السورية، حيث تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري بشار الأسد لبحث سبل تطوير العلاقات والتعاون بين البلدين.

ورحّب نبيل نجم، السفير العراقي الأسبق بالقاهرة بالخطوة، مؤكداً أن "دولة الإمارات كانت سباقة في محاولة لم الشمل العربي خصوصا أن سوريا وشعبها لا يجب أن يكونا في معزل عن باقي أشقائهم في أية دول عربية".

وقال نجم، وفقا للعين إن "تحرك الإمارات يؤكد حرصها الدائم على التواصل البنّاء بين الدول العربية، وإعادة إدماج سوريا في المجتمع العربي والإقليمي، وعودتها إلى الجامعة العربية لتكون جنباً إلى جنب مع أشقائها العرب".