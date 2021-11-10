نشاطات أقسام المديرية العامة لمكافحة المخدرات في بغداد والمحافظات

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوكالة شؤون الشرطة، القبض على ( 47 ) متهم بمناطق مختلفة من البلاد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "قسم مكافحة مخدرات البصرة القى القبض على ثمان متهمين، وقسم مكافحة مخدرات الرصافة 15 متهمين، بينما ألقى قسم مكافحة مخدرات ذي قارعلى ثلاث متهمين، وقسم مكافحة مخدرات كربلاء متهمين أثنين".



وأضاف البيان، إن "قسم مكافحة مخدرات واسط القت القبض على ثلاث متهمين، في حين تمكن قسم مكافحة مخدرات كركوك من القبض على متهم واحد، وفي الانبار ضبط قسم المخدرات ضبطية حبوب".

وتابع، إنه "تم ضبطهم بالجرم المشهود وبحوزتهم اكثر من ( ربع كيلو غرام ) من مادة الكريستال المخدرة و ( 22000 ) اثنان وعشرون ألف حبة مخدرة نوع كبتاجون إضافة إلى أدوات التعاطي".

وأكد البيان، "إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية (28 / 32 ) مخدرات".



وأشار إلى إن "هذه الواجبات جاءت بناءً عن المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها مفارز المديرية المنتشرة في بغداد والمحافظات وكان للتعاون المستمر والمثمر مع المواطنين الذين يقومون بالادلاء بمعلوماتهم عبر الخط الساخن (178) المجاني الدور المهم".