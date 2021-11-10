الناشطة الحائزة على جائزة نوبل مالا يوسفزاي تعلن عن زواجها

وقالت يوسفزاي: "اليوم يمثل يومًا ثمينًا في حياتي. لقد عقدنا أنا وآسر العقدة لنكون شركاء مدى الحياة. احتفلنا بحفل نيكة صغير في المنزل في برمنغهام مع عائلاتنا. من فضلك أرسل لنا صلواتك. نحن متحمسون للسير معًا من أجل قالت يوسفزاي في تغريدتها".ولم تدل يوسفزاي بأي معلومات أخرى عن زوجها باستثناء اسمه الأول. عرَّفه العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بأنه آسر مالك ، المدير العام لمركز الأداء العالي التابع لمجلس الكريكيت الباكستاني ، من مدينة لاهور.

حظيت المناضلة من أجل تعليم الفتيات باهتمام دولي لشجاعتها الشخصية وبلاغتها في الدفاع عن حقوق الفتيات والنساء. حتى أنها وقفت ضد طالبان، الذين كانوا يعارضون التحاق الطلاب بالمدارس.



في عام 2012 ، نجت من إطلاق النار على رأسها من قبل مسلح من طالبان لشن حملة ضد محاولاتها حرمان النساء من التعليم.

في عام 2014، أصبحت أصغر حائزة على جائزة نوبل للسلام في سن 17 عامًا. تخرجت من جامعة أكسفورد في يونيو من العام الماضي بدرجة البكالوريوس في الفلسفة والسياسة والاقتصاد.