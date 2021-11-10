اقتحام الكابيتول.. استدعاء متحدثة البيت الأبيض السابقة للشهادة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 نوفمبر 2021 07:09 صباحاً - منذ 4 دقائق

آخر تحديث: 10 - نوفمبر - 2021 7:01 صباحًا

أعلنت اللجنة الخاصة للتحقيق في اقتحام مبنى الكابيتول، استدعاء 10 أشخاص جدد للإدلاء بشهاداتهم، بينهم كايلي ماكيناني المتحدثة باسم البيت الأبيض في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال رئيس اللجنة بيني تومبسون إن اللجنة “تسعى لمعرفة دور الرئيس السابق ومساعديه في محاولات منع فرز أصوات الناخبين، وما إذا كانوا على اتصال بأحد من خارج البيت الأبيض، ممن حاولوا إنكار نتائج الانتخابات”.

وتعتقد اللجنة أن ماكيناني أدلت بعدد من التصريحات حول التزوير المزعوم لنتائج الانتخابات، وكانت ترافق ترامب يوم اقتحام الكابيتول.

ووجهت مذكرات الاستدعاء أيضا إلى عدد من كبار مساعدي ترامب، بينهم ستيفن ميلر الذي تقول لجنة التحقيق إنه “شارك في حملة التضليل، وكان يسعى لإقناع المجالس التشريعية في الولايات بإقرار قوائم مختلفة لأعضاء المجمع الانتخابي بهدف التأثير على نتائج الانتخابات”.

وكانت اللجنة الخاصة قد استدعت العشرات من مساعدي ومستشاري ترامب السابقين، الذي لهم علاقة بإدارته أو حملته الانتخابية، في إطار التحقيق في اقتحام الكابيتول من قبل أنصار ترامب في اليوم الذي كان من المقرر فيه أن يصادق الكونغرس على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي خسرها ترامب ورفض الاعتراف بهزيمته فيها.