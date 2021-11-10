فرنسا تفرض ارتداء الكمامة في المدارس

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 نوفمبر 2021 07:09 صباحاً - منذ 11 دقيقة

أعلنت وزارة التعليم الفرنسية إعادة العمل بإلزامية الكمامات في مدارس المرحلة الابتدائية في كافة أنحاء البلاد اعتبارا من الاثنين المقبل، في قرار يرمي للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه “اعتبارا من الاثنين المقبل ستنتقل كل مقاطعات البلاد إلى المستوى الثاني من البروتوكول الصحي”.

وأضافت أن هذا الإجراء سيشمل “عودة التزام الكمامات من قبل كل تلامذة المرحلة الابتدائية في سائر أنحاء البلاد، بعدما كان هذا الإجراء محصورا حتى اليوم بالمقاطعات التي تسجل مستويات مرتفعة من العدوى بالفيروس”.

وسجلت فرنسا متوسطا قياسيا خلال العام الحالي بلغ 42225 إصابة في منتصف أبريل، قبل أن يتراجع إلى أدنى مستوى له في 2021 عند 1816 في نهاية يونيو الماضي، فيما بلغ مجمل الإصابات 7.19 مليون.

وسجلت فرنسا 49 وفاة بالفيروس، مما يرفع عدد الضحايا الإجمالي إلى 117832، فيما بلغ المتوسط الأسبوعي للوفيات الجديدة 34 مسجلا أعلى مستوى له في شهر.