انتشال 5 جثث مجهولة الهوية غربي ليبيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 نوفمبر 2021 07:09 صباحاً - منذ 16 دقيقة

أعلن فريق تطوعي في بني وليد الليبية عن انتشال رفات 5 جثث مجهولة الهوية دفنت منذ سنوات.

وعثر على الجثث فريق متطوعين تابع لـ”جمعية السلام للأعمال الخيرية والإغاثة”، بطريق النهر الصناعي في منطقة فدراج شرقي بني وليد في غرب ليبيا،، بالتعاون مع مديرية الأمن.

وقال عضو الجمعية حاتم التويجر في تصريح لـ”بوابة الوسط”: “بعد الكشف المبدئي تبين أنها دفنت منذ سنوات، نسبة إلى تحلل الجثث الموجودة بالموقع”.

وأشار إلى أن الفريق نقل الجثث إلى دار الرحمة بمستشفى بني وليد العام لعرضها على الطبيب الشرعي واتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا قد أعلنت الأحد الماضي، عن اكتشاف 3 مقابر جديدة في منطقة القابينة على طريق العبدلي في ترهونة شمال غربي البلاد.

وفي 13 أكتوبر الماضي، أعلنت الهيئة سحب 1349 عينة حمض نووي من أهالي المفقودين خلال العام الأخير.

وقالت الهيئة في بيان حينها، إن إدارة قيد الأهالي لديها، مستمرة في استقبال أهالي المفقودين لفتح الملفات لذويهم وأخذ عينات الحمض النووي.