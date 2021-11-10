شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تعدم 143 ألف دجاجة بسبب إنفلونزا الطيور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الزراعة اليابانية اليوم الأربعاء إن اليابان اكتشفت أول ظهور لإنفلونزا الطيور في موسم شتاء 2021 حيث تم رصد حالة "إنفلونزا طيور شديدة العدوى" في مزرعة في شمال شرق البلاد.

وأضافت الوزارة في بيان على موقعها على الإنترنت إنه يجري التخلص من نحو 143 ألف دجاجة في المزرعة الواقعة بمدينة يوكوتي بمقاطعة أكيتا.

وقالت إنه تم حظر الدخول إلى مناطق تصل إلى عشرة كيلومترات من الموقع.

وقالت الوزارة "في ظل الوضع الراهن في اليابان لا نعتقد أن هناك أي احتمال لانتقال إنفلونزا الطيور إلى البشر من خلال تناول لحوم أو بيض الدجاج".